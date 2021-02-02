Двое медвежат родились в балахнинском зоопарке «Маленькая страна»

Медвежата появились на свет около месяца назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое медвежат родились в зоопарке «Маленькая страна» в Балахне. По всей видимости, это случилось еще месяц назад, но все это время медведица Маша трепетно оберегает малышей от излишнего внимания.

«Точно дату рождения определить трудно - скорее всего, это новогодний подарок», - рассказала директор зоопарка Евгения Голоктионова.

Родителей медвежат – медведей Машу и Мишу - перевезли в Балахну в конце сентября из нижегородского зоопарка «Мишутка». Уже тогда зоологам стало понятно, что Маша ожидает потомство. Сразу после появления малышей на свет медведица легла в спячку.

Сейчас медвежья семья живет в деревянном срубе, разделенном перегородкой. В одной половине обитает папа, в другой – мама с малышами.

«Судя по голосам, детенышей двое. Маша устроила для них гнездо из сена и веток. Миша живет на своей половине и не проявляет к потомству никакого интереса», - рассказали в зоопарке.

Малыши покажутся на публике не раньше весны, когда медведи выйдут из спячки. Они будут жить в зоопарке до осени, после чего их выпустят в один из нижегородских заповедников – так было сделано с предыдущим потомством Маши и Миши.

Директор балахнинского зоопарка «Маленькая страна» Елена Голоктионова рассказала «КП – Нижний Новгород», что к таким животным, которые будут выпущены на волю, особое отношение.

«Сотрудники зоопарка специально не контактируют с детенышами, чтобы они не привыкали к человеку. Зоологи будут ухаживать только за их родителями, а забота о медвежатах ляжет исключительно на медведицу. Осенью, когда малыши окрепнут и придет время разлучаться с матерью, их выпустят в естественную среду обитания», - подчеркнула Елена Голоктионова.