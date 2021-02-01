Морозная и снежная погода ждет нижегородцев 1-7 февраля. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На смену оттепели, которая держалась всю минувшую неделю, в Нижегородский регион придет похолодание. В течение рабочей недели будут стоять умеренные морозы, а к выходным температура понизится до -16…-23 градусов.

Судя по прогнозу портала «Гисметео», в ближайшие дни погода будет испытывать нижегородцев на прочность: морозом, снегопадами и сильным ветром.

1 февраля весь день ожидается облачная погода, местами ожидаются обильные снегопады. Температура воздуха -3…-5 градусов, но при порывистом ветре 15 метров в секунду нахождение на улице едва ил можно назвать комфортным.

2 февраля немного похолодает до -6…-11 градусов, ветер утихнет до 7 метров в секунду. Из-за туч выглянет солнце и пройдет небольшой снег.

3 февраля столбики термометров опустятся днем до -8, а ночью ударит мороз -16 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег, скорость ветра 8 метров в секунду.

4 февраля в Нижнем Новгороде ожидается сильная метель, ветер 9 метров в секунду. Температура воздуха довольно комфортная для зимы: -6…-8. Весь день небо будет затянуто тучами, обещают синоптики.

5 февраля также ожидается пасмурная и снежная погода, температура воздуха -8…-13 градусов, ветер 9 метров в секунду. В ночь на субботу начнет холодать, и выходные будут морозными.

6 февраля погода прояснится, при этом местами пройдет небольшой снег. Температура днем -13 градусов, ночью мороз до -20. Ветер снова усилится до 11 метров в секунду.

7 февраля в воскресенье похолодает еще больше: днем до -16, в ночные часы до -23 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер 9 метров в секунду. Возможен небольшой снег.