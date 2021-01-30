«Группа ГАЗ» подарила компьютеры семье с 14 детьми

Многодетная семья Ливадоновых получила компьютеры в подарок от «Группы ГАЗ».

Корпоративная социальная программа #ГАЗпомогает, инициированная Олегом Дерипаской, в последнее время стала отличным подспорьем и для крупных волонтерских организаций, и для медицинских учреждений, и даже для отдельных семей. Одними из тех, кто смог воспользоваться помощью предприятия, стала многодетная семья Ливадоновых из Кстовского района. Ее смело можно назвать уникальной. Только представьте, здесь воспитывается 14 детей, 10 из которых приемные.

- В прошлом году мы перешли на дистанционный формат обучения. Сначала он показался нам сложным квестом, - вспоминает многодетная мать Веда Ливадонова. – Но когда процесс был налажен, то оказалось, что дистант – это неожиданно удобная штука. У каждого ребенка индивидуальный план обучения, мы потихоньку идем по программе, каждый в меру своего развития, в спокойном режиме, не загоняя темп, но и не отвлекаясь от курса.

Единственное, что омрачало радость малышей – это технические сложности. Раньше им приходилось пользоваться ноутбуками и планшетами. А их возможностей не всегда хватало для полноценного выполнения заданий. Однако благодаря корпоративной социальной программе #ГАЗпомогает эта проблема была решена – компания подарила многодетной семье сразу два персональных компьютера. За подарками Веда Ливадонова приехала с двумя своими детьми – сыном Олегом и дочерью Радой. Радости детей не было предела!

- Я учусь в девятом классе, - поделился Олег, осматривая подарки. – Уроков нам задают много. Для выполнения большинства заданий нужен интернет и мощные компьютеры. И теперь они у нас есть. Мы очень благодарны! Ведь теперь можно забыть обо всех проблемах с загрузкой программ.

Несмотря на то, что сейчас все нижегородские школьники вернулись к очному образованию, семья Ливадоновых осталась на дистанте. И это понятно – ведь стоит одному ребенку подхватить вирус, как может заболеть все семейство.

- Мы приняли такое решение, чтобы обезопасить нашу семью, - объясняет Веда Ливадонова. – А теперь благодаря этой технике мы решим последние проблемы с обучением детей.

Сразу после вручения семья отправилась домой, чтобы испробовать новую технику.

К слову, компьютеры пригодятся многодетной семье Ливадоновых не только в школьном обучении, но и для получения дополнительного образования. Все дело в том, что каждый из 14 детей обладает каким-то уникальным талантом – Олег готовит великолепные тортики, Рада – прекрасно играет на музыкальных инструментах. Среди малышей есть и художники, и танцовщики, и певцы. Неоценимую помощь в обучении детей оказывает именно интернет.

- Рада сейчас берет онлайн-уроки игры на гитаре, Олег – смотрит мастер классы от ведущих шеф-поваров, - рассказала Веда Викторовна. – Те компьютеры, которые нам сегодня подарила «Группа ГАЗ», станут отличным подспорьем в развитии их способностей.

Сразу после вручения подарков Веда Ливадонова вместе со своими детьми отправились в загородный дом, где смогли испробовать новенькую технику.

- С началом пандемии ГАЗ успел помочь огромному количеству людей, - отметил председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. – Социальная инициатива Олега Дерипаски #ГАЗпомогает позволяет оказывать поддержку и многодетным семьям, и ветеранам, и медикам. В дальнейшем мы обязательно продолжим эту программу.

КСТАТИ

В рамках корпоративной социальной программы #ГАЗпомогает, инициированной акционером компании Олегом Дерипаской, помощь от предприятия смогли получить больше трех тысяч семей. Не остались в стороне и социальные учреждения. К примеру, в 2020 году, в самый разгар пандемии, «Группа ГАЗ» совместно с дилерами передала волонтерским организациям свыше 200 автомобилей для развоза продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям, находящимся на самоизоляции.