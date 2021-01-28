Подпольный склад с партией сигарет на 16 млн рублей накрыли в Нижнем Новгороде

Подпольный табачный бизнес прикрыли в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нелегальный табачный бизнес прикрыли в Нижнем Новгороде сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъята крупная партия немаркированного табака на сумму почти 16 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подпольный бизнес организовал 45-летний житель Нижнего Новгорода: для помощи он взял в «команду мечты» трех своих знакомых - 29, 23 и 44 лет. На территории Сормовского района они организовали склад, где хранилась крупная партия табачной продукции. Здесь проходила сортировка и отгрузка поставок.

«Немаркированный табак они сбывали индивидуальным предпринимателям на территории региона и соседних областей с помощью личной «ГАЗели», а также с помощью транспортных компаний», - рассказали подробности в управлении МВД.

Преградой на пути к успеху стали сотрудники УЭБиПК, которые и пресекли незаконную деятельность отчаянных парней.

«В результате проведенного обыска на складе полицейские изъяли немаркированный табак на общую сумму более 15,8 млн рублей. В ходе предварительного расследования установлено, что фигуранты дела незаконно использовали товарные знаки сигарет, причинив своими действиями правообладателю материальный ущерб на сумму не менее 5,7 млн рублей», - прокомментировали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все четверо горе-бизнесменов предстали перед судом. Организатор получил самое жесткое наказание – 4,6 лет лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей, а его подельникам - от 2,6 до 1,6 месяцев лишения свободы условно.