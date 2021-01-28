Незаконное казино накрыли на Большой Покровской. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи и полицейские обнаружили незаконное игорное заведение прямо на главной улице Нижнего Новгорода – на Большой Покровской. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования».

- По версии следствия, в цокольном помещении дома на Большой Покровской группа лиц организовали и проводили азартные игры, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – 13 января следователи вместе с оперативными сотрудниками пресекли незаконную игорную деятельность. С места преступления были изъяты игровые терминалы, пять игровых столов и документы.

На месте следователи обнаружили игровые терминалы и игровые столы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По данным следствия, фигуранты этого дела уже установлены. Ими оказались двое нижегородцев. 37-летний мужчина был организатором «казино», а его 48-летний соучастник выполнял функции крупье.

- Задержанные не отрицают свою причастность к преступлению, - рассказали в ведомстве. – Сейчас устанавливаются и другие возможные фигуранты, причастные к совершению этого преступления. Расследование этого дела продолжается.

По данным следствия, фигуранты этого дела уже установлены. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

К слову, в ходе проверки следователи выяснят и каким образом задержанным удалось снять помещение под игровое заведение. Будет проверено и наличие коррупционной составляющей.

КСТАТИ

Нижегородцы могут сообщить обо всех фактах незаконной игорной деятельности по номеру телефона: 8-920-069-09-41.