Незаконное казино накрыли на Большой Покровской.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Нижегородские следователи и полицейские обнаружили незаконное игорное заведение прямо на главной улице Нижнего Новгорода – на Большой Покровской. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования».
- По версии следствия, в цокольном помещении дома на Большой Покровской группа лиц организовали и проводили азартные игры, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – 13 января следователи вместе с оперативными сотрудниками пресекли незаконную игорную деятельность. С места преступления были изъяты игровые терминалы, пять игровых столов и документы.
На месте следователи обнаружили игровые терминалы и игровые столы.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
По данным следствия, фигуранты этого дела уже установлены. Ими оказались двое нижегородцев. 37-летний мужчина был организатором «казино», а его 48-летний соучастник выполнял функции крупье.
- Задержанные не отрицают свою причастность к преступлению, - рассказали в ведомстве. – Сейчас устанавливаются и другие возможные фигуранты, причастные к совершению этого преступления. Расследование этого дела продолжается.
По данным следствия, фигуранты этого дела уже установлены.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
К слову, в ходе проверки следователи выяснят и каким образом задержанным удалось снять помещение под игровое заведение. Будет проверено и наличие коррупционной составляющей.
КСТАТИ
Нижегородцы могут сообщить обо всех фактах незаконной игорной деятельности по номеру телефона: 8-920-069-09-41.