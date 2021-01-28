Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 января 2021 года: нижегородцы стали заражаться чаще после новогодних праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 474 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило уже 82,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 82 560.

При этом число выздоровевших также растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе насчитано 74 655 человек. За последние сутки выписаны 274 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 16 человек. Суммарное число жертв COVID-19 – 2 062 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 18 районах региона новых заболевших не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера мы рассказывали, что нижегородские рестораторы в рамках благотворительной акции открыли первую зону отдыха для медиков на их рабочем месте в больнице Семашко.

Также стало известно, что заболеваемости ковидом среди нижегородцев подскочила после новогодних праздников.

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