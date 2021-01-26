Где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде: все пункты вакцинации

Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области набирает обороты. На сегодняшний день на прививку записалось более 30 тысяч человек. И если раньше могли привиться только медики, учителя, соцработники и волонтеры, то сейчас на эту процедуру могут рассчитывать все желающие. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде.

В Нижегородской области пройти вакцинацию можно пока только в государственных медицинских учреждениях – всего по региону открыто более 80 прививочных пунктов. Получить услугу можно совершенно бесплатно, необходимо лишь предварительно подать заявку.

Вакцинацию могут пройти граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие на момент её проведения противопоказаний - признаков острого инфекционного заболевания, а также перенесённого инфекционного заболевания в течение 14-30 дней до прививки. Ранее мы писали, нужен ли анализ на антитела и кому нельзя делать прививку от коронавируса.

По предварительной записи

Оставить заявку на прививку от коронавируса можно несколькими способами:

В поликлинике по месту жительства – лично или по звонку;

На сайте Министерства здравоохранения Нижегородской области;

На портале госуслуг;

На портале пациента.

Адреса прививочных пунктов в Нижнем Новгороде:

ГБУЗ НО «ГП №1» Приокского района (пл. Маршала Жукова, д.5)

ГБУЗ НО «ГП №4» (ул Приокская, д.14)

ГБУЗ НО «ГКБ №7 им. Березова» (поликлиника №1, пр. Ленина, д.1ба)

ГБУЗ НО «ГКБ №7 им. Березова» (поликлиника №2, ул. Архитектурная, д.2а)

ГБУЗ НО «ГП №7» (поликлиническое отделение №1, ул. Верхне Печерская, д.6)

ГБУЗ НО «ГП №7» (поликлиническое отделение №2, ул. Тургенева, д.26)

ГБУЗ НО «ГКБ №10» (ул. Солнечная, д.14)

ГБУЗ НО «ГКБ №12» (поликлиника №1, ул.Васенко, д.11)

ГБУЗ НО «ГКБ №12» (ул.Свободы, д.3)

ГБУЗ НО «ГП №21» Нижегородского района (ул. Нестерова ‚ д.З4а)

ГБУЗ НО «ГБ №28» (ул. Чаадаева, д.7)

ГБУЗ НО «ГКБ №30» Московского района (ул.Шаляпина д.1)

ГБУЗ НО «ГП №30» Советского района ( ул. Адмирала Васюнина, д.2А)

ГБУЗ НО «ГП №31» Советского района (ул.Ашхабадская, д.8)

ГБУЗ НО «ГБ №33» Ленинского района (пр. Ленина, д.54)

ГБУЗ НО «ГКБ №34» (ул. Бекетова, д.ВА, каб 2, 1 этаж)

ГБУЗ НО «ГП №35» Советского района (ул. Заярская, д.4)

ГБУЗ НО «ГБ №37» Автозаводского района (пр.Ленина, д.100)

ГБУЗ НО «ГКБ №38» (ул. Ильинская, д.78)

ГБУЗ НО «ГКБ №7 им. Березова» (поликлиника №2, ул. Архитектурная, д.2а)

ГБУЗ НО «ГКБ № 39 Канавинского района (Московское шоссе, д.85)

ГБУЗ НО «ГКБ № 39 Канавинского района (Московское шоссе, д.262)

ГБУЗ НО «ГКБ №40» (ул. Героя Смирнова, д.71)

ГБУЗ НО «ГП №50» Приокского района (ул.Горная, д.15)

ГБУЗ НО «ГП №51» Канавинского район (ул. Есенина, д.27)

Адреса прививочных пунктов в Нижегородской области:

ГБУЗ НО «ГБ №1 г Дзержинска» (пр. Дзержинского, д.17)

ГБУЗ НО «ГБ №1 г Дзержинска» (ул.Студенческая, д. 21г)

ГБУЗ НО «ГБ №2 г Дзержинска» (ул. Красноармейская, д.8а )

ГБУЗ НО «ГБ №2 г. Дзержинска» (ул. Циолковского, д.55)

Ардатовская ЦРБ (р.п. Ардатов, ул. Спортивная, д. 1)

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» (р.п.Выездное, ул.Пушкина, д.102)

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» (с.Абрамово, ул.Лисенкова, д.64а)

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» (с.Чернуха, ул.Заводская, д.11а)

ЦГБ г Арзамаса (г. Арзамас, ул. 9 Мая, д.2Г)

ЦГБ г Арзамаса (г. Арзамас, ул. Победы, д.3Б)

ГБУЗ НО «Арзамасская ГБ № 1» (г Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21)

Балахнинская ЦРБ (ул. Олимпийская, д.1)

Балахнинская ЦРБ (ул. Энгельса, д.7)

Балахнинская ЦРБ (ул.Свердлова, д.25)

Богородская ЦРБ (Богородск, ул.Данилова 22)

Большеболдинская ЦРБ (село Большое Болдино, Красная, д. 34)

Большемурашкинская ЦРБ (Большое Мурашкино, 5 мкн. )

Борская ЦРБ (г. Бор, ул. Октябрьская, д.19)

Борская ЦРБ (г. Бор, поликлиника №2, ул.Энгельса, д.2)

Бутурлинская ЦРБ (р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д.40)

Вадская ЦРБ (с.Вад, ул.Больничная, д.12)

Варнавинская ЦРБ (п. Варнавино, ул. Набережная, д.1)

Вачская ЦРБ (р.п. Вача, ул. Больничная, д.16 )

Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. (Ленина, д.50)

Вознесенская ЦРБ (р.п. Вознесенское, Больничный городок, д.1)

Воротынская ЦРБ (р.п.Воротынец, ул.Космонавтов, д.9)

Воскресенская ЦРБ (пер. Больничный ‚ д.1, мобильный ФАП)

Выксунская ЦРБ (г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 16/2)

Гагинская ЦРБ (с. Гагино, ул. Южная, д.29)

Дальнеконстантиновская ЦРБ (р.п. Д.Константиново, ул. Пионерская, д. 1-А)

Дивеевская ЦРБ им.академика Н.Н.Блохина (с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.1, кор

Княгининская ЦРБ (пер. Володарского, д.23)

Ковернинская ЦРБ (ул. Коммунистов, д. 82)

Краснобаковская ЦРБ (Красные Баки, ул.Чапаева, д.25, 1 корпус)

Кстовская ЦРБ (г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 14)

Кулебакская ЦРБ (ул.Степана Разина, д.95)

Лукояновская ЦРБ (пл. Мира, д.6)

Лысковская ЦРБ (г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15)

Навашинская ЦРБ (г Навашино, ул.Терешкина, д.6)

Павловская ЦРБ (гПавлово, ул Советская, д.24)

Первомайская ЦРБ (ул. Медгородок, д.4)

Перевозская ЦРБ (ул Центральная, д.70)

Пильнинская ЦРБ (р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.1)

Починковская ЦРБ (с.Починки, ул.Луначарского, д.45)

Семеновская ЦРБ (г.Семенов, ул.Гагарина, д.11)

Сергачская ЦРБ (гСергач, ул.Казакова, д.11)

Сеченовская ЦРБ (ул. Больничная, д.1)

Сокольская ЦРБ (р.п.Сокольское, ул.Докучаева, д.52)

Сосновская ЦРБ (р.п. Сосновское, ул. Профсоюзная, д.24)

Спасская ЦРБ (ул. Советская, д.1)

Тонкинская ЦРБ (р.п. Тонкино, ул. Больничная, д.1А)

Тоншаевская ЦРБ (Тоншаево, ул.Центральная, д.22)

Уразовская ЦРБ (ул. Кооперативная, д.33)

Уренская ЦРБ (г. Урень, ул. Ленина, д.61)

Чкаловская ЦРБ (г.о.г Чкаловск, ул. Суворова, д. 30)

Шарангская ЦРБ (Шаранга, ул.Мягчилова, д.4)

Шатковская ЦРБ (р.п. Шатки ул. Заречная, д.14)

Шахунская ЦРБ (го.г Шахунья, ул. Революционная, д.З4а)