Пластилиновые мультфильмы снимут про Нижний Новгород

В цикл войдет три мультфильма. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде снимут цикл пластилиновых мультфильмов к 800-летнему юбилею города. Сейчас творческая группа, которая работает над их созданием, завершает подготовку декораций и героев и совсем скоро приступит к монтажу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Первый мультфильм проекта - «Как один литовец Нижний Новгород спас» - посвящен легенде о Феде Литвиче. Сейчас начинается процесс его монтажа. Скоро стартует работа еще над двумя историями – «Легенде о яростном олене» и «Ай да Пушкин, ай да ревизор».

Перед началом работы создатели анимации консультировались у историков. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Перед началом работы создатели анимации читали исторические книги, консультировались у историков и экскурсоводов. После сбора информации авторы проекта написали литературный сценарий, после чего приступили к лепке.

«Несколько недель ушло только на то, чтобы смешать правильные цвета пластилина. Сейчас персонажи постепенно оживают на мультстанке. Чтобы персонаж сделал одно движение в кадре, нужно снять несколько фаз. Это долгий и очень трудоемкий процесс», – рассказала продюсер и идеолог проекта «Пластилиновый Нижний» Жанна Цыбряева.

Авторы проекта заканчивают создание героев и декораций. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кроме профессиональных художников-мультипликаторов в создании анимации принимают участие и обычные нижегородцы. Так, в сентябре 2020 года прошли открытые мастер-классы, участники которых слепили предметы для первого мультфильма. Сейчас проведение мастер-классов временно приостановлено из-за эпидемиологической обстановки, но авторы проекта планируют записать обучающие видеоролики.