Горит кровля: Спорткомплекс вспыхнул в Нижегородской области

В Варнавинском районе вспыхнул спорткомплекс. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар днем 25 января вспыхнул в Варнавинском районе – здесь загорелся Макарьевский культурно-спортивный комплекс Ветлуга». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 15:08 25 января, - рассказали спасатели. – Пожару был присвоен второй ранг сложности. Как оказалось, загорелся спорткомплекс по адресу дом № 16 по улице Молодежной в селе Макарий. Там горит кровля на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Кровля горит на площади 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, накануне мы писали о серьезном пожаре на Канавинском рынке. Он вспыхнул прямо среди ночи. На место сразу же выехали пожарные. К моменту их прибытия огонь охватил торговые палатки на общей площади 300 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 04:52 по местному времени. Что стало причиной пожара, пока не установлено – это предстоит выяснить экспертам.