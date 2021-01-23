Несогласованный митинг 23 января 2021 года в Нижнем Новгороде: Фото с места событий

Несогласованный митинг 23 января 2021 года в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Сегодня, 23 января, в центре Нижнего Новгорода прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Толпа протестующих собралась на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Большинство участников составляла молодежь.

Вся колонна прошествовала к центру города. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Стоит отметить, что как раз сегодня в Нижнем Новгороде наступила долгожданная оттепель. И после тридцатиградусных морозов в городе установилась вполне комфортная погода +3 градуса. Так что погода точно не стала препятствием для протестующих. Вскоре после начала акции они начали выкрикивать лозунги. При этом никаких плакатов и транспарантов у протестующих не было.

Большинство участников составляла молодежь. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Все массовые мероприятия запрещены в Нижегородской области из-за пандемии коронавируса, - зачитали полицейские предупреждение протестующим. – Просим вас разойтись.

Колонна прошла по главной улице города. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Напомним, полицейские еще накануне предупредили нижегородцев об ответственности за участие в несогласованных акциях. Однако горожан это не остановило. Сколько было участников, определить на глаз довольно трудно. Официальные органы точное число митингующих также пока не называют.

Вся акция прошла довольно мирно. ФОТО: Кирилл Мартынов

Спустя некоторое время колонна протестующих двинулась в сторону площади Минина. Вскоре дорогу им перегородили сотрудники Росгвардии и ОМОНа, выставившие оцепление. Однако обошлось без столкновений. Участникам удалось пройти сквозь оцепление, многим из них пришлось пробираться через дворы ближайших домов. В дальнейшем никаких преград на пути протестующих не было. Без особых приключений они добрались до центральной площади города. Придя на финальную точку шествия, участники несогласованной акции просто выстроились вдоль дорог.