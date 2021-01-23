Несогласованный митинг 23 января 2021 года в Нижнем Новгороде: Фото с места событий

Несогласованный митинг 23 января 2021 года в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кирилл Мартынов.
Сегодня, 23 января, в центре Нижнего Новгорода прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Толпа протестующих собралась на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Большинство участников составляла молодежь.
Вся колонна прошествовала к центру города. ФОТО: Кирилл Мартынов.
Стоит отметить, что как раз сегодня в Нижнем Новгороде наступила долгожданная оттепель. И после тридцатиградусных морозов в городе установилась вполне комфортная погода +3 градуса. Так что погода точно не стала препятствием для протестующих. Вскоре после начала акции они начали выкрикивать лозунги. При этом никаких плакатов и транспарантов у протестующих не было.
Большинство участников составляла молодежь. ФОТО: Кирилл Мартынов.
- Все массовые мероприятия запрещены в Нижегородской области из-за пандемии коронавируса, - зачитали полицейские предупреждение протестующим. – Просим вас разойтись.
Колонна прошла по главной улице города. ФОТО: Кирилл Мартынов.
Напомним, полицейские еще накануне предупредили нижегородцев об ответственности за участие в несогласованных акциях. Однако горожан это не остановило. Сколько было участников, определить на глаз довольно трудно. Официальные органы точное число митингующих также пока не называют.
Вся акция прошла довольно мирно. ФОТО: Кирилл Мартынов
Спустя некоторое время колонна протестующих двинулась в сторону площади Минина. Вскоре дорогу им перегородили сотрудники Росгвардии и ОМОНа, выставившие оцепление. Однако обошлось без столкновений. Участникам удалось пройти сквозь оцепление, многим из них пришлось пробираться через дворы ближайших домов. В дальнейшем никаких преград на пути протестующих не было. Без особых приключений они добрались до центральной площади города. Придя на финальную точку шествия, участники несогласованной акции просто выстроились вдоль дорог.
Точное количество участников акции пока не называется. ФОТО: Кирилл Мартынов.