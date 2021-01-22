Фура осталась без кузова, попытавшись проехать под метромостом в Нижнем Новгороде. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Серьезная авария произошла минувшей ночью на улице Марата в Нижнем Новгороде – здесь фура не смогла вписаться в габаритные ворота метромоста. О подробностях происшествия рассказали в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

- В ночь на 22 января водитель грузовика МАН не обратил внимание на запрещающие знаки и не смог проехать под метромостом, - говорится в сообщении. – По предварительным данным, в результате аварии у автомобиля слетел кузов. К счастью, сам водитель не пострадал. Однако теперь ему придется восстанавливать и свой грузовик, и заградительную балку.

Серьезная авария произошла минувшей ночью на улице Марата. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода.

По словам экспертом, подобное происшествие в этом месте происходит уже не первый раз. Последняя подобная авария была только в августе 2021 года.

- Мы напоминаем, что на подъезде к метромосту по улице Марата размещены дорожные знаки, ограничивающие проезд под мостом транспортных средств высотой более 3,5 метров с учетом груза, - напомнили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода. - Кроме того, там размещены аншлаги, предупреждающие об опасности, не заметить которые невозможно.