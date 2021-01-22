«До +2!»: Узнали, сколько продлится оттепель в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отличная новость для всех нижегородцев – жуткие морозы, мучившие горожан последние несколько недель, отступают. Уже завтра, 23 января, в Нижний Новгород придет потепление – столбики термометров поднимутся до нуля градусов, а потом станет еще теплее. «Комсомолка» узнала, сколько продлится оттепель в Нижнем Новгороде.

- В воскресенье, 24 января, воздух прогреется до + 2 градусов. Такая же погода сохранится и в понедельник, - рассказывают синоптики. – По ночам будет немногим холоднее – столбики термометров опустятся до – 2 градусов.

По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится в Нижегородской области до конца рабочей недели. При этом всю неделю будут идти дожди, сменяющиеся снегопадом. В связи с этим автомобилистам стоит быть особенно внимательными на дорогах.