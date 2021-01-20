«Я не могу идти, я умираю»: Военные и следователи за полтора года так и не нашли солдата-срочника, заблудившегося на учениях под Нижним Новгородом

Военные и следователи за полтора года так и не нашли солдата-срочника, заблудившегося на учениях под Нижним Новгородом. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже полтора года военные и следователи пытаются отыскать следы 19-летнего солдата-срочника Евгения Демина, пропавшего в лесу под Нижним Новгородом во время учений.

Напомним, эта история прогремела на всю страну еще в ноябре 2019 года. Сам изъявивший желание пойти в армию солдат-срочник неожиданно пропал во время учений в Мулино. Поначалу его приняли за обычного дезертира, но дело оказалось куда сложнее.

- Первый раз я почувствовала неладное в конце августа, - рассказала «Комсомолке» мама призывника Людмила. – Если раньше он всегда с радостью рассказывал о службе, то теперь начал говорить как-то уклончиво: «Ну да, все нормально». Но я поняла, что его что-то тревожит. Последний раз он звонил мне в полдень 20 сентября. Это был обычный разговор: как дела, как сестра. Он ни словом не обмолвился, что у него что-то случилось.

Сам изъявивший желание пойти в армию солдат-срочник неожиданно пропал во время учений в Мулино. Фото: СОЦСЕТИ

Однако в тот же вечер родителям позвонили из Жениной части. Оказалось, что парня уже несколько часов не могут доискаться на полигоне. Поиски молодого человека продолжаются до сих пор, но результатов они так и не дали. Хотя расследование этого дела продолжается.

- В ходе расследования уголовного дела была проверена версия о самовольном оставлении Евгением Деминым воинской части в связи с применением к нему насилия, которая своего подтверждения не нашла, - сообщили матери солдата в Военном следственном отделе по Мулинскому гарнизону. – В ходе предварительного следствия в отношении должностных лиц единой дежурной диспетчерской службы Володарского района по статье «Халатность». Это сообщение о преступлении передано в следственный отдел СК России по городу Дзержинск.

Впрочем, познакомиться со всеми материалами дела Людмиле Зайнуллиной не дают. Вся беда в том, что в этом процессе она считается всего лишь «свидетелем».

- В соответствии с законом, следователь уведомляет о ходе расследования потерпевшего, обвиняемого и их представителей, - пояснили матери в следственном отделе. – В связи с тем, что ваш статус в деле «свидетель», вы не обладаете правом на ознакомление с материалами дела.

Поначалу следователи всерьез полагали, что молодой человек попросту сбежал. Однако за полтора года сведений о нем так и не появилось.

- К большому горю, до сих пор ничего не прояснилось, - переживает мать солдата. - Был и нет человека. Исчез и всё. Предполагают, что где- то укрывается. Он объявлен в федеральный розыск, но нигде так и не был обнаружен. В сентябре его признали без вести пропавшим.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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