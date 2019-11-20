«Я не могу идти, я замерз»: Под Нижним Новгородом уже два месяца продолжаются поиски солдата-срочника, заблудившегося в лесу

Вот уже два месяца в Нижегородской области продолжаются поиски 19-летнего солдата-срочника Евгения Демина, приехавшего на учения из Наро-Фоминска. Поначалу парня приняли за обычного дезертира – дескать, побегает и найдется. Но по мере дальнейших поисков выяснилась совершенно невероятная история.

Иногородний «дезертир»

- 20 сентября, находясь на учениях в поселке Мулино, рядовой Евгений Демин покинул лагерь воинской части и более в него не возвращался, - через пять дней после исчезновения солдата появилось объявление в социальных сетях. - По имеющейся информации военнослужащий направляется автостопом домой в город Вятские Поляны. Самовольное оставление части является уголовно-наказуемым преступлением, но никто не хочет ломать ему судьбу. Поэтому просим всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении солдата, связаться с нами. И тем самым уберечь его от тюремного заключения.

Каким образом солдат мог исчезнуть с территории охраняемого полигона, оставалось только догадываться. Тем более что никаких комментариев от руководства воинской части не последовало. Вскоре о странном объявлении и вовсе позабыли. Как вдруг через два месяца эта история прогремела уже на всю страну.

- Мой сын до сих пор не найден, - в середине ноября забила тревогу мать солдата Людмила. – В течение двух месяцев командование обещало отыскать его, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Я очень переживаю за сына и прошу людей откликнуться на мою беду!

Глоток взрослой жизни

В армию 19-летний Женя Демин был призван в июне 2019 года. Пошел он туда добровольно и даже с энтузиазмом – для домашнего мальчика, студента Вятско-полянского механического техникума, это был первый серьезный поступок в жизни.

- Женя у меня очень скромный, немножко даже замкнутый, - рассказала «Комсомолке» мама призывника. – И в школе, и в техникуме хорошо учился, всегда помогал мне по хозяйству, любил возиться с девятилетней сестрой - я ему так и говорила: «Ты у меня прямо подготовленный отец!»

После долгих лет родительской опеки служба в армии стала для Жени глотком взрослой жизни. И поначалу она пришлась ему по вкусу.

- Присягу у себя в части в Наро-Фоминске они дали 7 июля, а уже через пять дней отправились на учения в Нижегородскую область, - рассказывает Людмила. – Ему все очень нравилось – он даже думал остаться служить по контракту. И мы его в этом поддерживали!

Совместные учения «Щит Союза» в Мулино были отнюдь не рядовыми. В течение трех месяцев российские и белорусские солдаты должны были плечом к плечу учиться защищать общие границы. Благо условия для тренировок были идеальные – леса, болота и непроходимые дороги.

Телефон Евгения Демина вне зоны доступа сети.Фото: Предоставлено героем публикации

- Первый раз я почувствовала неладное в конце августа, - вспоминает Людмила. – Если раньше он всегда с радостью рассказывал о службе, то теперь начал говорить как-то уклончиво: «Ну да, все нормально». Но я поняла, что его что-то тревожит.

Так уж повелось, что Женя еще со школьных лет не любил делиться секретами. Что бы у него ни случилось, старался держать это в себе. Не стал делиться тревогами он и в этот раз. Были ли у него проблемы на службе, или трения с сослуживцами – теперь остается только догадываться.

«Просил определить его местоположение»

- Последний раз он звонил мне в полдень 20 сентября, - вспоминает женщина. – Это был обычный разговор: как дела, как сестра, как собираетесь праздновать (на следующий день у девятилетней сестры призывника был день рождения – Прим. ред.). Он ни словом не обмолвился, что у него что-то случилось.

Однако тот же вечер в доме Людмилы раздался звонок из Жениной части. Оказалось, что парня уже несколько часов не могут доискаться на полигоне.

- Женя не пришел на построение в шесть вечера, - пояснил звонивший офицер. – Последний раз его видели около трех часов дня. У вас есть предположения, где он может быть?

Ни объяснений, ни предположений у перепуганной матери не было. Чтобы прояснить ситуацию, она принялась звонить сыну, но Женин телефон был не доступен. Не доступен он и сейчас.

- Все эти два месяца мне говорили, что его поиски ведутся, - рассказывает Людмила. – Дескать, пропал он в лесу, но потом его якобы видели в близлежащих деревнях, затем якобы запеленговали его телефон. Я вроде немного успокоилась! Но за два месяца найти его так и не удалось. А теперь я уже и не знаю – говорили мне правду или просто хотели меня успокоить. Я вообще не уверена, что его действительно искали!

О том, что от Жени был звонок в единую диспетчерскую службу «112», офицер из Жениной части обмолвился вскоре после исчезновения солдата. Однако всю опасность ситуации Людмила осознала только когда услышала эту запись у военных следователей, попросивших женщину опознать голос сына.

- Он там открыто говорит: «Я не могу идти, я замерз, я умираю», - вспоминает женщина. – Рассказывает, что заблудился в лесу и просит определить его местоположение по телефону. Но в ответ диспетчер только разводит руками и советует развести костер. Честно говоря, я не знаю, что там могло произойти. Возможно, его попросту довели до этого! Ведь он взрослый человек и просто так не пошел бы в лес.

Сейчас поиски солдата продолжаются. По словам военных, вскоре на полигон должны доставить специальную технику, позволяющую осушить болота. Поможет ли это пролить свет на тайну исчезновения пропавшего без вести солдата, пока непонятно.

Служба в армии солдату нравилась, и он даже хотел остаться служить по контракту.Фото: Предоставлено героем публикации

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Западного военного округа:

- Военнослужащий срочной службы рядовой Евгений Николаевич Демин без уважительной причины покинул расположение воинской части на полигоне в Нижегородской области. По факту самовольного оставления части возбуждено уголовное дело. Местонахождение военнослужащего устанавливается. Расследование проводит следственный отдел при военной прокуратуре Мулинского гарнизона Володарского района Нижегородской области. В ходе работы комиссии Западного военного округа совместно с правоохранительными органами по проверке обстоятельств произошедшего, в воинской части, в которой проходит службу рядовой Евгений Демин, фактов неуставных взаимоотношений среди военнослужащих не установлено.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Шухрин, руководитель поискового отряда «Волонтер-НН»:

- На самом деле в Мулино такие истории бывают каждый год – солдаты в этом районе периодически пропадают и бегают. Несколько раз нас привлекали к поискам: мы брали ориентировки, клеили их по остановкам. Но на этот раз солдат пропал во время реальных учений, где велись стрельбы, ездила техника и так далее. Поэтому туда не пускали гражданских. Насколько я знаю, туда не пустили даже участкового. А самих военных не учат искать пропавших солдат-«бегунков». Вариантов в этом случае два: либо учить военных поиску людей по тем технологиям, по которым работаем мы, либо под охраной пускать туда гражданских, которые могут организовать такие поиски.

Что касается звонка в службу «112», то сама Единая Диспетчерская служба в Володарском районе действительно не может автоматически определить местоположение звонившего. Для этого из района должны позвонить в Нижний Новгород и вот там могут определить телефонную вышку, к которой привязан телефон абонента. Благодаря этому возможно определить примерный район поиска в радиусе от трех до 10 километров. Для определения точного местоположения этого явно недостаточно.