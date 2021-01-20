Автоинспекторы вытащили фуру из снежного плена на кстовской трассе

Фура застряла на трассе под Кстовом из-за сильных снегопадов. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Застрявшую фуру пришлось вызволять из снежного плена сотрудникам кстовского отдела ГАИ на прошлой неделе – тогда, напомним, на Нижегородскую область обрушилось два мощных снегопада, и дороги по колено завалило снегом.

Все произошло в районе деревни Ветчак. Водитель грузовика Scania остановился на обочине, а вот продолжить движение уже не смог. Колеса буксовали по снежной каше и находившейся под ней наледи. В итоге фура и вовсе сложилась.

Фура забуксовала и сложилась пополам. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На счастье водителя застрявшего грузовика, мимо проезжали кстовские автоинспекторы Максим Журавлев и Сергей Карпенко. Дорожные полицейские не могли проехать мимо чужой беды и пришли на помощь дальнобойщику.

Автоинспекторы не могли проехать мимо чужой беды. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

«На место был вызван тягач, с помощью которого грузовой автомобиль с прицепом был извлечен из кювета. Инспекторы в этот момент осуществляли отвод транспорта из полосы, на которую извлекался грузовик с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий», - рассказали подробности в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Госавтоинспекторы Максим Журавлев и Сергей Карпенко. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

После этого водитель фуры поблагодарил полицейских и поехал дальше по своим делам.