Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

Автоинспекторы вытащили фуру из снежного плена на кстовской трассе

Грузовик забуксовал на заваленной снегом обочине и сложился пополам
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Фура застряла на трассе под Кстовом из-за сильных снегопадов.

Фура застряла на трассе под Кстовом из-за сильных снегопадов.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Застрявшую фуру пришлось вызволять из снежного плена сотрудникам кстовского отдела ГАИ на прошлой неделе – тогда, напомним, на Нижегородскую область обрушилось два мощных снегопада, и дороги по колено завалило снегом.

Все произошло в районе деревни Ветчак. Водитель грузовика Scania остановился на обочине, а вот продолжить движение уже не смог. Колеса буксовали по снежной каше и находившейся под ней наледи. В итоге фура и вовсе сложилась.

Фура забуксовала и сложилась пополам.

Фура забуксовала и сложилась пополам.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На счастье водителя застрявшего грузовика, мимо проезжали кстовские автоинспекторы Максим Журавлев и Сергей Карпенко. Дорожные полицейские не могли проехать мимо чужой беды и пришли на помощь дальнобойщику.

Автоинспекторы не могли проехать мимо чужой беды.

Автоинспекторы не могли проехать мимо чужой беды.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

«На место был вызван тягач, с помощью которого грузовой автомобиль с прицепом был извлечен из кювета. Инспекторы в этот момент осуществляли отвод транспорта из полосы, на которую извлекался грузовик с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий», - рассказали подробности в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Госавтоинспекторы Максим Журавлев и Сергей Карпенко.

Госавтоинспекторы Максим Журавлев и Сергей Карпенко.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

После этого водитель фуры поблагодарил полицейских и поехал дальше по своим делам.

Автомобильные новости Нижнего Новгорода и Нижегородской областиКАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые