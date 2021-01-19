В Нижегородской области 18 января стартовала массовая вакцинация от Covid-19. На данный момент о своем желании сделать прививку заявили уже свыше 27 тысяч нижегородцев. Рассказываем, как сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде.- В ближайшее время мы ожидаем поступления в регион более 151 тысячи доз вакцины, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Сделать прививку можно абсолютно бесплатно. При этом сдавать анализ на антитела не нужно.Однако без консультации врача перед вакцинацией все равно не обойтись. Он соберет данные о состоянии желающего сделать прививку.- Главное, чтобы в период вакцинации у человека не было признаков каких-либо респираторных или вирусных заболеваний, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Переболевшим коронавирусом можно сделать прививку через шесть месяцев после выздоровления, а контактировавшим с больными - через 14 дней после контакта, если не произошло заражение.