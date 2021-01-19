Вот уже несколько месяцев продолжаются работы по благоустройству парка «Швейцария». К 800-летию Нижнего Новгорода он уже должен предстать полностью обновленным. На днях подрядчик рассказал, как будет выглядеть после благоустройства центральная площадь парка.- В ходе благоустройства этой территории планируется обновить освещение, - сообщили в группе парка «Швейцария». – Освещение станет разноуровневым. Над всей площадью планируется повесить гирлянду. Также полностью изменятся существующие цветни с газонами и декоративными растениями. Они станут заметно выше, и на их стенках можно будет посидеть.Вместо нынешнего асфальта на всей территории площади появится бесшовная бетонная плитка зеленого цвета. А совсем рядом с площадью, с правой стороны, планируется создать открытый детский парк для отдыха всей семьей. В целом эта территория станет более открытой – благодаря уменьшению количества объектов откроются подходы к аллеям парка.- Сейчас на месте старых ресторанов уже установлены основания для одноуровневых объектов, - сообщает подрядчик. – Слева здесь появится комплекс кафе, а справа – комплекс открытых торговых точек. Сама площадь будет изменена таким образом, чтобы можно было здесь проводить мероприятия круглый год.