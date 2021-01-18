Сегодня утром, 18 января, движение по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде сковала многокилометровая пробка, оценённая в десять баллов, — скорость движения не превышала 5 километров в час. Причина проста — ДТП. Оказалось, на Мызинском мосту столкнулись несколько легковых автомобилей и маршрутка. Произошло это около 8 утра, судя по публикациям в социальных сетях. По разным данным, пострадали пять-семь автомобилей, включая автобус. Очевидцы неприятности, застрявшие в заторе, поделились фото и видео с места происшествия.Но на этом, к сожалению, череда неудач не закончилась. На том же Мызинском мосту произошло второе ДТП, в котором участвовали две легковушки, а затем и третье.Видео одного из этих злосчастных событий нижегородцы также опубликовали в городских сообществах.Рады сообщить, что к настоящему моменту движение по проспекту Гагарина и по мосту восстановлено. По данным Яндекса, загруженность дорог на этих участках сохраняется на уровне трёх баллов.О возможных пострадавших в авариях и их обстоятельствах пока не сообщается. Очевидно только то, что немалое число жителей города опоздало сегодня на работу или учёбу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!