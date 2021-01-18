Знаменитая супермодель Наталья Водянова умилила поклонников новым видео в Instagram. На нем она в пижаме и без макияжа ласкает перед сном домашнего любимца – кота Галилео. Золотистый британец мурлычет и с удовольствием трется о руки. Видно, за время длительного отсутствия любимой хозяйки пушистый красавец сильно соскучился. Наталья долгое время была в разъездах: ездила с детьми по России, где проходили съемки нового тревел-шоу «Русские каникулы», после побывала в Амстердаме у сестры. Но теперь наконец-то можно понежиться дома в постели с пушистым любимцем.«Кто-то счастлив, что его мама вернулась. Всем спокойной ночи!», - по-английски написала Наталья.В кадре же слышно, как она ласково обращается к коту по-русски: «Галилеюшка! Ты мой маленький!».Галилео – кот породы британская короткошерстная, необычного золотистого окраса. Он появился в доме Натальи Водяновой и Антуана Арно в 2017 году и с тех пор стал полноправным членом их большой семьи.Напомним, несколько дней назад Наталья Водянова изменила цвет волос. Новый образ она показала своим поклонникам, которые выразили мнение, что новые перемены ей очень к лицу.