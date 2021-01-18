Лидер группы «Уматурман» Владимир Кристовский провел минувшие выходные в родном Нижнем Новгороде. Вместе с коллегой по коллективу саксофонистом Александром Абрамовым он прогулялся по центру города, встретился с родителями и послушал небольшую экскурсию от отца. Все это музыкант снял на видео и выложил в своем Instagram.«Мы выехали сегодня погулять по моему любимому родному городу. Вот драмтеатр, здесь мы встречаемся с родителями. Красота, день такой солнечный! Горожане, закутанные в шубы», - так начал свой репортаж Владимир Кристовский с центральной улицы Нижнего Новгорода.Вскоре пришли родители, и отец Владимира Кристовского Евгений Висвальдович устроил для гостей настоящую экскурсию по исторической части города.Он показал Почаинский овраг и рассказал, что раньше здесь располагался крупнейший торговый рынок, а также продемонстрировал Домик Каширина и здание бывшей большой центральной булочной.Затем группа направилась на Набережную Федоровского. Как оказалось, памятник Жюлю Верну на улице Заломова стоит на том самом месте, где когда-то был дом, в котором до 11 лет жил Евгений Висвальдович Кристовский.«Окно было четко по оси моста, - вспоминает Евгений Висвальдович. - По этому обрыву стояли пять дач – так называли эти дома. В революцию они были построены для элитных проституток, которые обслуживали нижегородскю ярмарку. При советской власти эти дачи обшили досками и утеплили шлаком».Также он рассказал, что дома были очень оригинальные: двухэтажные шестиквартирные, с коридорной системой. Была одна печка на два отсека, поэтому сосульки рыже-черного цвета, которые образовывались в комнатах, не таяли до весны. Удобств никаких не было, поэтому за водой спускались к реке – там был родник. Вспомнилась и волейбольная площадка, которая была рядом: днем здесь играли, а вечером приносили патефон и устраивали танцы.Поскольку в Нижнем Новгороде стоят крещенские морозы под -30 и долго на таком холоде не погуляешь, путники периодически отогревались в микроавтобусе, на котором приехали музыканты. А вечером Владимир Кристовский и Александр Абрамов прогулялись по улице Варварской, где в световых снеговиках, установленных здесь к Новому году, узнали себя и своих коллег из группы.«Смотрите, как у нас классно украсили!», - поделился с подписчиками Владимир радостью за родной город. Уже в понедельник музыкант отправится обратно в Москву.