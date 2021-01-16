Массовое ДТП произошло на 520-м километре автодороги М-7 «Волга». В районе посёлка Берёзки Лысковского района сегодня днём, 16 января, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Движение в сторону Нижнего Новгорода по трассе М-7 было перекрыто ориентировочно с 13:00 до 15:10. Объезд был возможен по местной дороге через Спасское, Возрождение, Лысково с выездами на М-7 «Волга» на 527-м и 506-м километре.- Сейчас движение на федеральной трассе М-7 в Нижегородской области возобновлено, - сообщает ведомство.Известно, что в результате ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали в Лысковскую ЦРБ с подозрением на перелом надколенника.Итак, точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Последствия аварии продолжают ликвидировать, проезжую часть от поврежденных машин уже освободили.В связи с ухудшением погодных условий нижегородских водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Также автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!