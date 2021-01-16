В ночь на 16 января 2021 на Нижний Новгород, как и предупреждали синоптики, обрушился сильный снегопад. Снегом засыпало все городские автомагистрали, тротуары и дворы. Из-за этого все дорожные службы вынуждены работать в режиме повышенной готовности. Правда, из-за продолжающегося снегопада все их усилия пропадают даром – стоит технике проехать, как дороги снова засыпает снегом. Кроме того, погодные условия спровоцировали множество мелких аварий на дорогах Нижнего Новгорода.- По прогнозу синоптиков, такая погода в Нижнем Новгороде продержится до конца дня 16 января, - предупреждают в ГУ МЧС по Нижегородской области. – В течение дня в регионе ожидается сильный снегопад, метель, ухудшение видимости до 500 метров, на дорогах снежные заносы.В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с нарушениями в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Также увеличивается риск крупных ДТП на дорогах.