В сети появилось видео пожара в жилом здании коридорного типа на улице Мира в Арзамасе. Очевидцы происшествия опубликовали кадры в паблике «Арзамас 1578».Так, на одном из видео запечатлено, как эвакуируют людей, находящихся на общих балконах дома. Используя ручную лестницу, один из пожарных помогает вытащить из здания ребёнка. В это же время с помощью пожарной лестницы происходит спуск людей, которые находятся этажом выше.На видео также слышно, как одна из женщин в панике кричит: «А нам что делать? Мы сейчас помрем здесь!».Другая подписчица - Екатерина Грозова опубликовала в комментариях видео, где можно увидеть большое количество специальной техники, задействованной на месте происшествия.Ещё одним видео поделился Александр Борзов. Мужчина заснял кадры непосредственно вблизи здания, в котором произошло возгорание.Напомним, что происшествие произошло 14 января в 16:40. В пятиэтажке загорелась квартира на первом этаже. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на площади в 18 квадратных метров.Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 35 человек, в их числе четверо детей. Кроме того, 15 человек были спасены сотрудниками МЧС – среди них также четверо несовершеннолетних.При пожаре никто не погиб.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!