Уже на следующей неделе в Нижний Новгород придут настоящие крещенские морозы – даже днем столбики термометров будут опускаться до – 22 градусов. Рассказываем, какая будет погода на Крещение в Нижнем Новгороде 2021.- В ночь на 19 января похолодает до – 28 градусов, - рассказали синоптики. – Всю ночь будет стоять ясная морозная погода. Снега не ожидается. Днем 19 января будет чуточку теплее – столбики термометров поднимутся до -22 градусов. При этом будет пасмурно и облачно. Такая же погода сохранится и в среду, 20 января.Напомним, ранее мы писали о том, когда вернутся морозы в Нижний Новгород. Начиная с понедельника, столбики термометров опустятся до – 19 градусов, по ночам похолодает до – 25 градусов. Однако по-настоящему лютые морозы вернутся в Нижний Новгород в конце следующей недели. По ночам в четверг и пятницу столбики термометров будут опускаться до -35 градусов. Немногим теплее будет и днем – до – 25…-28 градусов.