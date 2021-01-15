В канун Нового года разве только ленивый не пересматривает любимую семейную комедию «Один дома» про восьмилетнего Кевина, самостоятельно отправившегося из Чикаго в Нью-Йорк. Вот только четырехлетний Витя (имена героев изменены - прим. Ред.) из Коврова оставил далеко позади своего голливудского собрата. В то время, как его ровесники только-только осваивают пределы родной песочницы, он в одиночку отправился в столицу.- Родители малыша договорились, что мама ребенка Екатерина Соловьева (имена героев изменены - прим. Ред.) поедет на поезде из Нижнего Новгорода в Москву, а папа Алексей подсадит к ней малыша в Коврове, - подтвердил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Вот только Екатерина на этот поезд опоздала, а папа – просто посадил ребенка в поезд.О том, что произошло такое досадное недоразумение, родители узнали только через пару часов. К тому времени ребенка уже нашли проводники и отвезли его в отделение полиции во Владимире. Таким образом, малыш проехал на поезде всего одну остановку – 60 километров!- На самом деле это очень положительная семья, и к воспитанию ребенка там подходят крайне ответственно, - рассказал «Комсомолке» источник. – Просто так сложились обстоятельства.После того, как информация об этой истории попала в СМИ, началась страшная шумиха. Поэтому сами родители теперь тщательно скрываются от репортеров – все страницы в соцсетях закрыты, все телефоны отключены. А делом, между тем, заинтересовались в транспортной прокуратуре.- По поручению Приволжского транспортного прокурора Нижегородской и Владимирской транспортными прокуратурами организована проверка законности действий работников поездной бригады, - сообщили в ведомстве. - По результатам организованной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.