Странная история произошла в Павловской районной больнице Нижегородской области – здесь в ковидном госпитале скончалась пожилая нижегородка. Вот только ее дети узнали о случившемся только на пятый день после ее смерти.- Мы приносили ей передачки и оставляли внизу, - рассказал журналистам «Кстати» ее сын Дмитрий Нефедов. – Я спрашивал, как она себя чувствует. Но врачи ничего не говорили, только просили звонить по телефону больницы. С 4 января я туда не мог дозвониться, но продолжал носить передачки. Наконец, 11 января я поднял скандал. Тогда-то и выяснилось, что она уже пять дней, как умерла.Для родственников погибшей пациентки эта история стала настоящим шоком. С разборками в больницу пришли и дочь, и сын, и сестра погибшей. К слову, сейчас в связи с этой историей региональный минздрав уже начал внутреннюю проверку.- Министерство здравоохранения Нижегородской области по факту случившегося организовало проверку, - рассказали в региональном правительстве. - Администрацией Павловской ЦРБ внутренняя проверка уже проведена.Кстати, сотрудникам, допустившим подобную ситуацию, вынесено дисциплинарное взыскание. Главный врач ЦРБ и руководитель COVID-госпиталя принесли свои извинения родственникам скончавшейся пациентки.- Мы сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация в нашей больнице никогда больше не возникала, - подчеркнул главный врач Павловской ЦРБ Александр Маслагин.В то же время ряд источников утверждает, что пациентка уже прибыла в больницу в плохом состоянии.- Пациентка была доставлена в медучреждение в запущенном состоянии: с педикулезом и некрозом мягких тканей, - рассказал источник в больнице. – Умерла женщина 7 января. Именно в этот день от родственников поступила передача для пациентки.