В Нижнем Новгороде началась подготовка к крещенским купаниям. В этом году они будут проходить в соответствии с дополнительными требованиями безопасности. Рассказываем, где купаться на Крещение в Нижнем Новгороде в 2021 году.- Специальные купели будут оборудованы для нижегородцев во всех районах город, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. - Все площадки к празднику очистят от снега, а акватории водоемов обследуют водолазы. Для удобства жителей там будут установлены деревянные настилы и лестницы с перилами.Прямо рядом с местами для купаний будут развернуты современные пункты обогрева с крытыми раздевалками. С помощью переносных генераторов там будет сделано освещение. На водоемах будут дежурить спасатели, кареты скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.КОНКРЕТНОГде купаться на Крещение в Нижнем Новгороде в 2021 году?- в Автозаводском районе место для крещенских купаний будет организовано на первом парковом озере (ул. Героя Смирнова)- в Нижегородском районе – на набережной Гребного канала напротив парка Победы- в Советском районе – на втором озере Щелоковского хутора (ул. Горбатовская)- в Сормовском районе – на Парковом озере (бул. Юбилейный, 30)- в Ленинском районе – на Силикатном озере (за домом №25а на проспекте Ленина).- в Приокском районе на территории музея «Березополье» в деревне Сартаково Новинского сельсовета (улица Центральная, 149б).