В Нижнем Новгороде стартовала запись на прививку от коронавируса. На данный момент уже 13 тысяч нижегородцев подали заявки, чтобы пройти вакцинацию. Рассказываем, как и где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде.- С 13 января все нижегородцы могут оставить заявку на вакцинацию от коронавируса на сайте регионального минздрава, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. –Сейчас около 13 тысяч жителей уже подали заявки на вакцинацию, причем около 11 тысяч заявок поступило буквально в течение нескольких часов.Напомним, раньше сделать прививку могли только отдельные категории граждан: медики, работники образовательных организаций, социальной сферы и волонтеры.- Сейчас около 3 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, - рассказал Глеб Никитин. - На данный момент в регионе открыто 35 пунктов для вакцинации, но в дальнейшем они должны появиться во всех районах области.КОНКРЕТНОГде можно сделать прививку от коронавируса?В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:1. ГБУЗ НО «Городская больница №28» Московского района;2. ГБУЗ НО «Городская больница №33» Ленинского района;3. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №10»;4. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12» Сормовского района;5. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №38»;6. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40» Автозаводского района;7. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №7»;8. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №21 Нижегородского района»;9. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района»;10. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 Канавинского района»;11. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района»;12. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34 Советского района».В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ:1. ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница»;2. ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная больница»;3. ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница»;4. ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»;5. ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф»;6. ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница»;7. ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г. Дзержинска»;8. ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска»;9. ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница»;10. ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница»;11. ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница»;12. ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница»;13. ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»;14. ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница»;15. ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница»;16. ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница»;17. ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница»;18. ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница»;19. ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница»;20. ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница»;21. ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница»;22. ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница»;23. ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамаса»;