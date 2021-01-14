Утро 14 января в гимназии Арзамаса началось с переполоха: там во время первого урока прорвало батарею, из которой хлынула горячая вода. Инцидент произошел на третьем этаже в коридоре основного здания учебного заведения, сообщили «КП – Нижний Новгород» в региональном правительстве со ссылкой на администрацию Арзамаса.«Во время первого урока вылетела заглушка батареи системы отопления. В этот момент в коридоре была ученица 8 класса. До нее долетели брызги воды, но она не пострадала», - рассказали в ведомстве.Буквально за пять минут все ученики со третьего и второго этажа были эвакуированы в спортзал. Все учащиеся 5-11 классов были отпущены с занятий домой, а учащиеся начальных классов продолжили обучение, поскольку они занимаются в другом здании.«Работниками гимназии в подвале были перекрыты заглушки отопления, отключены рубильники электричества. Через 15 минут работу по устранению аварии проводила бригада городской аварийно-эксплуатационной службы. В 11.00 авария была устранена и отопление запущено», - пояснили в администрации Арзамаса.В мэрии также подчеркнули, что никто из учащихся во время инцидента не пострадал.