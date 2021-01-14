Супермодель Наталья Водянова осветлилась и стала блондинкой с естественным оттенком волос. Прежде, чем пойти на эту процедуру, красавица посоветовалась со своими подписчиками в Instagram.Несколько дней назад она опубликовала пост, где написала: «Я решила снова стать блондинкой. Что думаете, мои дорогие?». Также Наталья призналась, что сейчас у нее ее натуральный цвет волос (темно-русый), «даже без хайлайтеров». Многие поклонники в ответ написали, что она прекрасна с любым цветом волос, и если хочется сияющий блонд, то почему бы и нет?Сказано – сделано. Спустя четыре дня Наталья разместила в своем Instagram фотографию в обновленном образе.«Спасибо всем за энтузиазм в комментариях под прошлым постом. Сделала и делюсь результатом», - написала она.Волосы модели посветлели на несколько тонов, при этом локоны выглядят вполне естественно, будто выгоревшие на южном солнце.«Мы хотели сделать цвет волос Натальи шикарным с золотистыми светлыми бликами, но при этом сохранить его стильный естественный вид», - рассказали в Balmain Hair Salon Paris, топ-стилисты которого работали над преображением нижегородской золушки.Судя по улыбке на лице супермодели, она осталась довольна своим новым образом. Понравился блонд и ее поклонникам.«Красота неземная!», - прокомментировал пользователь с ником my_elos_.«Наташенька, Вы очень красивая и внутри, и снаружи!» - написала yuliyabogomolova_.А одна из комментирующих женщин даже заподозрила Наталью в том, что та нарастила волосы. Однако супермодель возразила, что это не так. Но женщина не сдавалась.«Я не хейтер, - написала _lotte_rs. – Просто хочу, чтобы Вы были искренними со всеми своими поклонниками».«Я не хочу спорить, но поверьте, мне нечего скрывать или лгать», - написала в ответ супермодель.