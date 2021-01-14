На улице Ларина в Нижнем Новгороде строительный забор упал на человека. Пугающим видео нижегородцы поделились в социальных сетях.- На улице Ларина дом 11а при реставрации здания был поставлен строительный забор и тоннельный проход, - рассказал нижегородец в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Пятого января он, как карточный домик, сложился в трех метрах от меня. Я тут же на эмоциях начал снимать, а потом увидел, что эта конструкция придавила человека. Хотелось бы наказать тех людей, которые так хорошо его установили!На кадрах, снятых нижегородцем видно, что строительный забор действительно упал прямо на человека. Видео вызвало большой резонанс в социальных сетях.Напомним, ранее мы писали, что незадолго до Нового года пятерых рабочих придавило цистерной на заводе в Новочеркасске.- Рабочие пытались переставить кузов полуприцепа для сыпучих грузов. Они хотели переместить его из камеры для покраски в основной производственный цех. В этот момент огромная цистерна упала на людей, - говорится в сообщении. - Сотрудник получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.