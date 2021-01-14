В январе 2021 года погода точно решила проверить нижегородцев на прочность. Вот уже несколько дней в Нижнем Новгороде держатся сильные морозы – столбики термометров опускались до – 30 градусов.- В ближайшие несколько дней нижегородцев ожидает небольшая передышка, - обещают синоптики. – Днем будет не холоднее -6…-8 градусов. Правда, все подпортит метель, снегопады и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.Однако уже в начале следующей недели в Нижний Новгород вернутся сильные морозы. Начиная с понедельника, столбики термометров опустятся до – 19 градусов, по ночам похолодает до – 25 градусов. Однако по-настоящему лютые морозы вернутся в Нижний Новгород в конце следующей недели. По ночам в четверг и пятницу столбики термометров будут опускаться до -35 градусов. Немногим теплее будет и днем – до – 25…-28 градусов.