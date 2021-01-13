К 800-летию Нижнего Новгорода горожан ожидает масса новых развлечений. Одним из них должен стать ретро-трамвай, который пустят по улице Рождественской. Об этой идее стало известно на выездном совещании губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в трамвайном депо № 1. На самом деле трамвай является неотъемлемой частью Нижнего Новгорода – когда-то именно здесь появился первый в России трамвай.- Чтобы нижегородцы ещё больше ценили историю городского электротранспорта, к 800-летию Нижнего Новгорода планируем пустить ретро-трамвай по Рождественской, - отметил глава города Юрий Шалабаев в ходе выездного совещания в депо № 1. - Также мы планируем капитально отремонтировать часть нижегородских троллейбусов и брендировать их к предстоящему юбилею.К слову, речь идет не только о туристических «изюминках». Развитию трамвайного движения в городе вообще планируется уделить особое внимание.- Необходимо развитие трамвайного движения в исторической части города, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В частности, это касается таких улиц, как Ильинская и Рождественская. Там трамвай играет большую роль и для развития туристического потенциала.Участники совещания также посетили музей на территории депо. По словам губернатора, в перспективе в Нижнем Новгороде может появиться городской музей транспорта. Тогда в него включат и экспонаты, выставленные в музее депо.- Здесь представлены прекрасные образцы техники, но месторасположение музея не позволяет открыть его широкому кругу посетителей, - отметил Глеб Никитин. - Нужно подобрать новую площадку.