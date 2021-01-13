Если у вас случайно завалялся запас золотых слитков, самое время его тряхнуть – на продажу выставлен самый дорогой коттедж в Нижегородской области стоимостью 85 миллионов рублей. По крайней мере, дороже предложений на сайте Avito пока не значится.- Коттедж площадью 528 квадратных метров расположен в поселке Приозерный Богородского района, - рассказывают риэлторы. – Это охраняемая территория, где ведется видеонаблюдение. В поселке есть детская площадка, магазин, кафе. В шаговой доступности лес и шикарное озеро.Несмотря на то, что формально коттедж считается двухэтажным, на самом деле в нем насчитывается целых три этажа. На цокольном - находятся тренажерный зал, домашний кинотеатр, кладовка и котельная. Первый этаж занимают гардеробная, кухня-гостиная, холл и еще парочка комнат. Ну, и наконец, на верхнем этаже по традиции находятся холл, три спальни и ванные.- Также имеется гараж на две машины, - рассказывают риэлторы. – А рядом с домом находится земельный участок площадью 35 соток. В доме проведено отопление, электричество, газ, все коммуникации, вода и канализация центральные, скважина с артезианской водой.