Волнительная история со счастливым концом произошла в городе Выкса Нижегородской области. Там полицейские спустя три месяца вернули шестилетнему мальчику щенка, которого уличный грабитель вырвал у него прямо из рук.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 15 октября прошлого года шестилетний Георгий вместе с тетей гулял с их йоркширским терьером по кличке Гуччи. По пути женщина решила заскочить в магазин, а племянник с собакой остался ждать ее на крыльце. Тут к мальчику подошел прохожий, попросил погладить собаку, после чего выхватил щенка и убежал. Малыш пытался догнать его, но ничего сделать не смог. Да и что может сделать шестилетний ребенок против взрослого мужчины?Мама Георгия, узнав о случившемся, пошла прямиком в отдел полиции и написала заявление. Заявление приняли и даже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». После этого потянулись долгие дни ожиданий. Потом недели и месяцы… В разлуке прошел и Новый год. И вот, когда хозяева уже практически потеряли всякую надежду встретиться со своим четвероногим любимцем, им позвонили из полиции: Нашелся!Гуччи был обнаружен полицейскими при обыске очередной квартиры, хозяин которой подозревался в краже. Теперь 45-летнему мужчине придется ответить еще и за грабеж.«Выяснилось, что после похищения он забрал собаку себе, и все это время она находилась по месту его проживания. В настоящее время питомец передан законным хозяевам. Граждане выразили слова искренней благодарности полицейским за возвращение четвероногого друга», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Я его так ждал! Собака – мой лучший друг. Спасибо полицейским!», - сказал юный хозяин Гуччи после встречи со своим любимцем.Что касается задержанного мужчины, то ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сообщается, что ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления.