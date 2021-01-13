Крупный пожар произошел в жилом доме на улице Трамвайной Ленинского района ранним утром 13 января. Два человека были спасены, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.Возгорание в одной из квартир двухэтажного дома случилось в среду около четырех утра. К моменту прибытия пожарных квартира на первом этаже уже вовсю полыхала, подъезд заполнился едким дымом. В окне второго этажа маячила женщина, крича о помощи. С помощью пожарной трехколенной лестницы спасатели вызволили ее из огненной ловушки. Госпитализация ей не потребовалась.Кроме того, сотрудники МЧС спасли жизнь еще одного человека – мужчины, проживающего на первом этаже.«Пожарные обнаружили его в бессознательном состоянии, лежащим на диване. Не медля ни секунды, сотрудники МЧС надели на него маску для спасаемых и на руках вынесли на свежий воздух, где передали медицинским работникам. С ожогами 20% тела 2 степени он был госпитализирован в Приволжский исследовательский медицинский университет», - рассказали с министерстве.Еще два человека вышли из горящего дома самостоятельно еще до приезда пожарных. Хозяйка квартиры, где произошло возгорание, погибла.Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров: к его тушению привлекалось 52 человека и 11 единиц техники. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность при курении.