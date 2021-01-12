Вот уже несколько дней появляются все новые и новые запреты на парковку на автомобилей на центральных улицах Нижнего Новгорода. Ранее мы уже публиковали подробный список всех дорожных участков, где уже в конце января нельзя будет оставить свою машину. И вот сегодня власти рассказали, чем вызвано это решение.- Чтобы повысить безопасность движения и упорядочить парковки, в 2020 году администрация Нижнего Новгорода проанализировала дорожно-транспортную обстановку в городе, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации. – В результате были обнаружены участки, где припаркованные автомобили мешали проезду, в том числе и пассажирского транспорта. Они закрывали видимость проезжей части для пешеходов и выезжающих из дворов и с прилегающих улиц водителей, Это провоцировало аварийные ситуации.Чтобы стабилизировать дорожную обстановку, было решено ограничить здесь парковку. На отдельных улицах были установлены дополнительные запрещающие знаки для дублирования требований, определенных правилами дорожного движения.- Учитывая, что на части этих улиц впоследствии появятся платные парковки, мы проинформировал об этом концессионера для учета при подготовке проектов организации дорожного движения, - рассказали в департаменте. - Вводимые в настоящее время ограничения парковки на локальных участках улиц реализуются в полном соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения и отвечают потребностям в обеспечении безопасности участников движения и пропускной способности улично-дорожной сети.