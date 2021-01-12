Пенсионерка из Сарова по интернету влюбилась в «американского военного» и лишилась крупной суммы денег. Хотела устроить свое счастье, а в итоге стала жертвой мошенников: ни любви, ни денег.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, эта история произошла в декабре, аккурат под занавес уходящего 2020 года.«Я познакомилась с иностранцем на сайте знакомств, между нами завязалась романтическая переписка», - рассказала полицейским 61-летняя Тамара П. (имя изменено – ред.).По информации телеграм-канала «Опер пишет…», новый знакомый представился женщине американским военным, сказал, что проходит службу в Афганистане. Какое-то время они переписывались, но сердце дамы окончательно растаяло, когда возлюбленный заявил, что хочет переехать в Россиию, купить квартиру и остаться здесь жить. Мол, даже деньги есть - заработал в горячей точке ни много ни мало 2 млн долларов. Подвоха доверчивая женщина никак не ожидала: все-таки офицер обманывать не станет… и ошиблась.В конце ноября «американец» сказал своей возлюбленной, что отправил в Саров посылку на ее имя. В посылке – те самые 2 миллиона долларов, их он якобы выслал в обычной картонной коробке. Однако даже этот факт не смутил Тамару П.: мало ли, какие у иностранца причуды.Дальше «американский военный» действовал по вполне известной схеме. Сказал, что посылка застряла на таможне в Санкт-Петербурге по неизвестным причинам.«18 декабря с потерпевшей связался мужчина, представившийся курьером, и объяснил процедуру получения посылки. По его словам, женщине сначала нужно было оплатить таможенный сбор, перечислив деньги на указанный номер банковской карты», - рассказали в нижегородской полиции.Как завороженная, Тамара пошла в банк и сделала переводы на общую сумму в 1,55 млн рублей. Время шло, а посылка все не приходила и не приходила. Да и возлюбленный по интернет-переписке как в воду канул. Спустя пару недель женщина поняла, что ее жестоко обманули, и ринулась в полицию писать заявление.«По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД России по Нижегородской области.ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙСхема развода, когда мошенники притворяются влюбленными американскими военными из горячих точек, далеко не новая: ей уже с десяток лет, а может быть, и больше. Известно много случаев, когда с россиянками в интернете знакомятся такие персонажи, которые начинают \\"рассказывать сказки\\".Афганистан, Ирак, Сирия - именно там обычно служит одинокий волк, не знающий слов любви, но мечтающий о знакомстве с порядочной и красивой славянкой. Жаждущий тихого семейного счастья где-нибудь в Аризоне или Техасе. Ранее \\"Комсомолка\\" подробно рассказывала о схемах, которые используют мошенники, прикидываясь иностранными офицерами (подробности).Часто аферисты скрываются под фотографиями реальных людей: так, несколько лет назад белорусок и украинок массово охмурял некий Джон-Ричард, который использовал для своих грязных целей фотографию реального высокопоставленного американского чиновника (подробности).