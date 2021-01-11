В прошедшие новогодние праздники в Кстовском районе Нижегородской области спасли двух косуль, угодивших в котлован. История со счастливым концом произошла на территории деревни Мешиха.Случайная засада была выстелена скользкой плёнкой и занесена снегом, поэтому стала серьёзной преградой для парнокопытной парочки. Как уточнили специалисты, это были самец и самка. Подробностями события с нами поделились в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородского региона.— Напуганные животные не могли выбраться самостоятельно, поэтому специалисты ГКУ НО \\"Центр охраны животного мира\\" и служб быстрого реагирования соорудили спасательный мост из поддонов и брезента, — пояснил начальник Нижегородского межрайонного отдела комитета регионального Госохотнадзора Дмитрий Иванов.Более того, комитет поделился фото и видео спасательной операции. На фото запечатлели импровизированный мостик для косуль. Судя по видео, специалисты приготовили несколько таких путей к освобождению и отошли достаточно далеко, чтоб не пугать и не смущать попавших в западню. Видеозапись оказалась достаточно напряжённой: одна из косуль скачет к мостику, пробует забрать по краю котлована, но это ей не удаётся.— Давай с разбега, давай, — переживает за кадром, вероятно, специалист комитета.Животное разбегается несколько раз, но так и остаётся в ловушке.Специалисты поспешили успокоить, что животные спасены, хоть момент самого вызволения в объектив и не попал. Их вернули в естественную среду обитания. Сейчас жизням лесных красавцев ничто не угрожает. Здесь также стоит отметить, что на сегодняшний день охота на косулю в Нижегородской области запрещена. Закон об этом вступил в силу прямо сегодня, 11 января. За его нарушение взимается штраф в размере от 120 тысяч до 200 тысяч рублей.Кроме того, в 2012 году косуля была исключена из нижегородской Красной книги, поскольку их численность значительно увеличилась. Это закономерный результат биотехнических и охранных мероприятий, которые проводились и проводятся в регионе. К примеру, для копытных — таких как наша парочка — выкладывают соль, а кормовые поля засевают овсом.В ведомстве напомнили, что если кто-то из жителей области обнаружил дикое животное в бедственном положении — следует вызвать спасателей по номеру круглосуточной диспетчерской службы \\"Зелёный телефон\\": 433-22-11. Номером \\"112\\" можно воспользоваться с теми же целями.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!