С 11 января 2021 года школы в Нижегородской области возобновляют свою работу в очном формате. С этого дня с дистанционки выйдет большая часть школ региона..- На 11 января 2021 года с зимних каникул вышли 779 школ Нижегородской области из 890, - рассказали «Комсомолке» в региональном министерстве образования. - 111 школ, в которых учатся 27 620 учеников, находятся на каникулах.Также в регионе есть классы, закрытые на карантин по ОРВИ и коронавирусу. В них, разумеется, обучение возобновлено не будет- По данным на 31 декабря, в регионе закрыты на карантин 104 класса в 69 образовательных организациях, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Также карантин действует в 88 группах в 87 детских садах. Полностью закрыт на карантин по коронавирусу один детсад в Шахунском районе.В тех школах, в которых сегодня возобновлен очный формат обучения, действуют дополнительные меры безопасности. В частности, попасть в школу дети смогут только после измерения температуры, расписание уроков составлено таким образом, чтобы максимально сократить количество контактов между школьниками.- В школах отменена кабинетная система, - рассказали в региональном министерстве образования. – Вместо этого за каждым классом закреплен отдельный кабинет, где у них проходят все уроки. Также в школах регулярно работают рециркуляторы, позволяющие обеззараживать воздух.Во время уроков в коридорах будут организованы проветривания, а во время перемен проветривать будут и классы. Кроме того, в образовательных учреждениях подготовлен изрядный запас кожных антисептиков, которыми смогут воспользоваться и школьники, и учителя.