Утро 11 января выдалось для нижегородцев не самым простым: мало того, что сегодня предстоит вернуться к работе после длительных новогодних каникул, так еще и пробки сковали дороги города в час пик. Многие нижегородцы жалуются, что им пришлось добираться на работу гораздо дольше обычного.Впрочем, не будем кривить душой: это было весьма ожидаемо. Снегопад, не прекращающийся со вчерашнего дня, внес свои коррективы в дорожное движение Нижнего Новгорода.По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы в сторону нагорной части наблюдаются на Мызинском, Молитовском и метромосту. Из-за аварии на площади Лядова огромная многокилометровая пробка сковала Окский съезд, мост, площадь Комсомольскую и почти весь проспект Ленина в сторону центра – затор начинается аж от станции метро Двигатель революции.Из-за ДТП также наблюдается затор на улице Варварской в сторону кремля. Затруднения также наблюдаются на всех подъездах к Канавинскому мосту, хотя на самом мосту движение есть.По данным карты, заторы наблюдаются на проспекте Гагарина в районе Дворца спорта, на улице Белинского, Родионова, Анкудиновском шоссе.В заречной части существенная пробка на Коминтерна и на развязке в районе кинотеатра «Москва».