«Я стою такая вся в Дольче Габбана»: Ради нового дома Екатерина Одинцова отправилась на стройку

Покупка нового дома стала настоящим событием для телеведущей Екатерины Одинцовой – вот уже несколько недель она обсуждает со своими подписчиками особенности дизайнерского интерьера и лучшие идеи для отделки коттеджа. По словам светской львицы, на стройке она пропадает целыми днями.

- А я стою такая вся в Дольче Габбана. Сегодня снова весь день провела на строи ке, - поделилась впечатляющим снимком с поклонниками Екатерина. – Сегодня встречалась с ландшафтным дизаи нером и обсуждала дренаж участка. Проблема в том, что в моем посе лке глинистая почва и в дождь на участке образуется лужа. Считали, сколько сантиметров глины надо снять и сколько камазов чернозема затем засыпать. Искали ливне вку и решали, какую площадь перед домом бетонировать.

Вскоре к ландшафтным дизайнерам присоединились строители, и Екатерине пришлось переключиться на следующие задачи. А их с новым домом у Екатерины теперь просто гигантское количество.

odintsovaprtrend А я стою такая вся в ДольчеГаббана

- Мы как раз думали, как оформить входную группу клумбами, когда к нам присоединились специалисты по фасаду, - рассказала телеведущая. – Они показали нам штукатурки разных цветов и фактур. А затем приехал строитель и поделился своими советами по планировке. Он придумал очень оригинальное решение лестницы. В результате концепция холла может снова поменяться.

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