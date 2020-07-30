2020-07-30T14:11:37+03:00
Звезды

«Я стою такая вся в Дольче Габбана»: Ради нового дома Екатерина Одинцова отправилась на стройку

Теперь телеведущая вместе с дизайнерами и прорабами изучает основы строительного ремесла
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ради нового дома Екатерина Одинцова отправилась на стройку.Ради нового дома Екатерина Одинцова отправилась на стройку.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Покупка нового дома стала настоящим событием для телеведущей Екатерины Одинцовой – вот уже несколько недель она обсуждает со своими подписчиками особенности дизайнерского интерьера и лучшие идеи для отделки коттеджа. По словам светской львицы, на стройке она пропадает целыми днями.

- А я стою такая вся в Дольче Габбана. Сегодня снова весь день провела на строи ке, - поделилась впечатляющим снимком с поклонниками Екатерина. – Сегодня встречалась с ландшафтным дизаи нером и обсуждала дренаж участка. Проблема в том, что в моем посе лке глинистая почва и в дождь на участке образуется лужа. Считали, сколько сантиметров глины надо снять и сколько камазов чернозема затем засыпать. Искали ливне вку и решали, какую площадь перед домом бетонировать.

Вскоре к ландшафтным дизайнерам присоединились строители, и Екатерине пришлось переключиться на следующие задачи. А их с новым домом у Екатерины теперь просто гигантское количество.

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А я стою такая вся в ДольчеГаббана
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- Мы как раз думали, как оформить входную группу клумбами, когда к нам присоединились специалисты по фасаду, - рассказала телеведущая. – Они показали нам штукатурки разных цветов и фактур. А затем приехал строитель и поделился своими советами по планировке. Он придумал очень оригинальное решение лестницы. В результате концепция холла может снова поменяться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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