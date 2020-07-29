Разрешение на строительство транспортной развязки на улице Циолковского выдано подрядчику

ООО «Дорожная строительная компания» получила разрешение на строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на замгубернатора Сергея Морозова сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Сергея Морозова, с подрядчиком уже заключен госконтракт. В приоритете сейчас – минимизация неудобств для жителей, организация объезда зоны строительства.

- Только после этого подрядчик сможет в полной мере приступить к подготовительным и строительно-монтажным работам, ограничив движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской, - подчеркнул Сергей Морозов.

Строительство развязки разделено на шесть этапов. При этом на весь срок строительства на участке улицы Циолковского будет полностью прекращено движение транспорта, а на других участках перекрытия будут частичными.

- Схемы объезда уже проработаны. Да, пути на работу у сормовичей теперь будет занимать чуть больше времени, но зато в будущем пробка будет ликвидирована, - отметил Сергей Морозов.

Так, для местных жителей будет организован объезд по улицам Светлоярской, Торфяной и Федосеенко. Кроме того, прорабатывается также вопрос о создании временной объездной дороги по улице Новосоветской с выходом на улицу Станиславского через железнодорожный переезд.

Развязка должна быть построена в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 миллиарда рублей. Проект реализуется в рамках направления «Среда 800» инфраструктурной программы «Город 800».

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