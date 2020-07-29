Олень Олеша, Кремленок и Стрелочка: В Нижнем Новгороде стартовало голосование за талисман 800-летия города

К своему 800-летию Нижний Новгород обзаведется не только несколькими десятками благоустроенных мест отдыха, но и собственным талисманом. Чтобы он получился поистине народным, в регионе был запущен специальный конкурс на лучший талисман. В нем приняли участие свыше 220 авторов со всей страны. Среди них были как профессиональные художники, так и любители. Немало работ прислали самые маленькие нижегородцы. Из их числа специальное жюри выбрало пять финалистов.

- Для нас очень важно, чтобы этот талисман был близок каждому нижегородцу и одновременно символизировал самобытность нашего древнего города, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Он должен воплощать в себе главные образы Нижнего Новгорода, в том числе историю, народные промыслы, городские легенды и многое другое.

Из их числа нижегородцы смогут сами выбрать самый народный талисман. Голосование пройдет на сайте проекта «Нижний 800» с 29 июля по 6 августа.

КОНКРЕТНО

Какие герои вышли в финал?

• Олень Олеша (Автор Лиза Сазанова). Этот герой может предстать перед нижегородцами сразу в двух образах – классическом и спортивном. Главная «фишка» Олеши – его ослепительная улыбка, символизирующая доброту и гостеприимство нижегородцев.

Олененок Олеша предстанет сразу в двух образах. ФОТО: https://nizhny800.ru/

• Стрелка (Автор Ксения Юлизнюк). Этот талисман символизирует важное для нижегородцев место - Стрелку. Именно слияние двух великих рек – Волги и Оки – автор предлагает сделать символом грядущего 800-летия.

Стрелка ФОТО: https://nizhny800.ru/

• Олененок-супергерой (автор Юлия Рябинина). Ну, а какой праздник без супергероя? Вот и у Нижнего Новгорода должен появиться свой защитник. По задумке авторов, им станет смелый и отважный Олененок. Он должен быть храбрым, как Кузьма Минин, изобретательным, как Иван Кулибин и красноречивым, как Максим Горький. Ну, и, конечно же, он должен летать, как Валерий Чкалов.

Олененок супергерой. ФОТО: https://nizhny800.ru/

• Стрелочка и Кремленок (Автор Наталья Кривоносова) Эта неразлучная парочка талисманов должна стать такой же гармоничной, как Стрелка и Кремль. Можете ли вы представить эти достопримечательности друг без друга? То-то же.

Стрелочка и Кремленок. ФОТО: https://nizhny800.ru/

• Дятел Гор и Олененок Нино (Автор Никита Киселев). Здесь автор решил обратиться к истории Нижнего Новгорода, напомнив о знаменитых Дятловых горах и нижегородском олене. На рогах у него 13 ленточек в память о башнях Нижегородского кремля.

Гор и Нино. ФОТО: https://nizhny800.ru/

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