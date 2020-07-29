Страшный пожар произошел 28 июля в поселке Неклюдово Нижегородской области – там буквально за считанные минуты сгорел дотла жилой дом и все надворные постройки. К счастью, обошлось без жертв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/793316" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео страшного пожара в поселке Неклюдово.

- Наблюдала эту страшную картину с пятого этажа через дорогу, это ужас, - поделились впечатлениями очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Первые пожарные приехали минут через десять, еще через пять карета скорой помощи и газовая служба. А еще минут через десять вторая карета. Вспыхнуло, и за 15 минут все дотла. Бедные люди!

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Стоит отметить, что столб дыма от этого пожара был виден даже из Нижнего Новгорода. Очевидцы полагали, что придется тушить огонь даже с воздуха. Однако до этого не дошло.

- Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Центральной в поселке Неклюдово поступило в 16:08 28 июля, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено все здание. Существовала угроза распространения огня на другие дома. Однако это удалось предотвратить. Угрозы взрыва и угрозы жизни людей не было. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 24 человека. Тем не менее, спасти дом не удалось – он полностью выгорел на площади 120 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/793285" frameborder="0"></iframe> «Столб дыма видно из Нижнего»: Опубликовано видео страшного пожара в поселке Неклюдово.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры"

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