Нижний Новгород занял последнее место в России по количеству пиццерий

Какой город больше всего подходит под любимое писателями название «город N»? Казалось бы, Нижний Новгород просто идеален – хотя бы из-за первой буквы названия. Ан нет. Вспомним описание уездного города N в романе «12 стульев» Ильфа и Петрова: «…было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных услуг, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть». Так вот, если судить по количеству парикмахерских и похоронных бюро, тот самый город N в современной России – никакой не Нижний Новгород, а Иркутск, сообщает kp.ru.

Впрочем, похоронных бюро и у нас вполне хватает. Среди городов с населением более 500 тысяч человек Нижний Новгород на восьмом месте по обеспеченности такими заведениями – 0,58 на 10 000 населения. А самый мрачный в России по индексу Ильфа и Петрова – Омск. Видимо, не зря он стал героем мемов. Там на 10 000 населения приходится аж 1,09 заведений ритуальных услуг.

А вот с чем у нас все печально – так это с кафе-кондитерскими и пиццериями. По количеству кафе-кондитерских Нижний Новгород занимает 29-е место из 37 – всего 1,03 заведения на 10 000 человек. А с пиццериями и того хуже – последнее, 37-е место, и всего две пиццерии на город! Впрочем, этим цифрам как-то не верится – видимо, составители рейтинга чересчур придирчиво отнеслись к понятию «пиццерия». А так-то у нас итальянским блюдом много где можно угоститься.