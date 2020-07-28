«Шесть дней без еды и воды»: Слепой нижегородец почти неделю блуждал по лесу

- Беда у нас случилась. Вот уже два дня как мой брат ушел из дома и с тех пор ни слуху, ни духу, - 23 июля позвонила в полицию жительница деревни Ченцово Богородского района. – Он сказал, что пойдет в соседнюю деревню, видимо, заблудился по дороге. Помогите!

Выяснилось, что мужчина отправился в соседнюю деревню на могилу своей жены. Идти до нее всего ничего – километра полтора по прямой. Да вот только ситуация осложнялась тем, что 62-летний Александр Владимирович уже давно страдает от проблем со зрением. Даже на расстоянии вытянутой руки он с трудом различает предметы.

- К поискам мужчины были привлечены 50 военнослужащих Росгвардии, сотрудники полиции, спасатели и волонтеры, - рассказали в пресс-службе Приволжского округа войск национальной Гвардии России. – В течение шести дней они прочесывали все окрестные леса, ходили цепочкой на расстоянии трех-четырех метров друг от друга. Но поиски не приносили результата.

Пенсионер уже не мог самостоятельно передвигаться.Фото: Предоставлено Росгвардией

Казалось, надежды на счастливый исход уже нет. Однако на шестой день поисков группа росгвардейцев под руководством старшего лейтенанта Сергея Карабашева зашла в небольшую лесопосадку величиной метров тридцать.

- Мы сначала думали, что заблудиться здесь невозможно, - признают в пресс-службе Росгвардии. – Однако все равно мы начали проверять каждый куст, по пояс в траве наши гвардейцы осматривали буквально каждый метр. Тут-то мы и услышали слабый крик о помощи.

Оказалось, что мужчина уже не мог самостоятельно передвигаться. Все эти шесть дней он провел в этой маленькой лесопосадке – без еды и воды. Его спасение иначе как чудом не назовешь!

Врачи обнаружили у дедушки воспаление легких.Фото: Предоставлено Росгвардией

- Конечно, он сильно истощен, - признают росгвардейцы. – Сразу после обнаружения его доставили в больницу. Как оказалось, от переохлаждения у него началось воспаление легких. Однако сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Он находится под присмотром сестры и детей.

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