2020-07-28T12:43:56+03:00
Происшествия

«В самый час пик»: Столкновение маршрутки и легковушки перекрыло движение по Московскому шоссе

Результатом аварии стала огромная пробка на шоссе [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Столкновение маршрутки и легковушки перекрыло движение по Московскому шоссе. ФОТО: "Регион-52".Столкновение маршрутки и легковушки перекрыло движение по Московскому шоссе. ФОТО: "Регион-52".
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Обычные для Нижнего Новгорода пробки в час пик этим утром стали еще длиннее – и все из-за аварии на Московском шоссе. Там около семи утра столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. Первыми об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Московское шоссе, 7 утра — столкнулись легковушка и маршрутка, - написала нижегородка Жанна Татаринова в группе «Регион-52». - В самый час пик оказались заняты обе полосы, огромная пробка до метромоста.

Вскоре данную информацию подтвердили и правоохранительные органы. К слову, о происходящем они также узнали от очевидцев.

- В результате этого происшествия никто не пострадал, - заверили «Комсомолку» в УГИБДД по Нижегородской области. – На место происшествия нас не вызывали. Видимо, вопрос водители решили между собой.

Тем не менее, оказавшимся поблизости водителям этим утром пришлось не сладко – пробка растянулась не на один километр. Понемногу рассосалась она только ближе к девяти утра.

Авария на Московском шоссе.видео: "Регион-52"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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