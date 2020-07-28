2020-07-27T21:31:28+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 июля 2020 года: Две тысячи заболевших в Дзержинске и 2,5 тысячи на Автозаводе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 28 июля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 июля 2020 года.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 июля 2020 года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на 01:00 28 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 23 172 человека. Только за минувшие сутки было выявлено 188 новых случаев заражения опасной инфекцией. Одновременно с этим растет и число выздоровевших – на данный момент из больниц уже выписано 17 689 нижегородцев, переболевших Covid-19. За последние сутки с отрицательными результатами анализов больницы покинули еще 42 пациента. К сожалению, растет и число жертв опасной инфекции – в настоящее время их число в Нижегородской области составляет 368. За последние сутки в больницах скончались еще три пациента с коронавирусом.

Статистика зараженных в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Статистика зараженных в Нижегородской области.Фото: Яндекс

Что касается распространения коронавируса по районам Нижегородской области, в лидерах по-прежнему Дзержинск – там число заболевших преодолело психологическую планку в две тысячи человек. Следом с большим отрывом идет Павловский район – 1247 заболевших. Что касается Нижнего Новгорода, то здесь все также лидирует Автозаводский район – 2591 зараженный.

По количеству заражений лидирует Дзержинск. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

По количеству заражений лидирует Дзержинск. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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