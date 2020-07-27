2020-07-27T18:29:42+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде с 27 июля по 2 августа 2020: Грозы и ливни

Синоптики предсказали нижегородцам дождливую погоду
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Погода в Нижнем Новгороде с 27 июля по 2 августа 2020: Грозы и ливни.Погода в Нижнем Новгороде с 27 июля по 2 августа 2020: Грозы и ливни.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году июль получился не только самым жарким месяцем, но и самым грозовым. Молнии, град, ливни – все это «радовало» нижегородцев с завидной регулярностью. Последняя неделя июля не станет исключением.

- В период с 27 июля по 2 августа столбики термометра в Нижнем Новгороде будут держаться на отметке +25…+21 градус, - обещают синоптики. – Самый жарким днем станет 29 июля – в этот день воздух прогреется до +26 градусов. Ближе к выходным несколько похолодает – столбики термометров опустятся до + 21 градуса.

Несмотря на относительно комфортную температуру воздуха, рассчитывать на долгие прогулки нижегородцам не приходится. И все из-за ливневых дожде и гроз, которые будут греметь едва ли не каждый день.

- В Нижнем Новгороде грозы ожидаются 28,29, 30 июля, а также 1 и 2 августа, - предупреждают синоптики. – Они будут сопровождаться ливнями. Без дожде обойдется всего пара дней – 27 и 31 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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